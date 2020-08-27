Antalya'da 19 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücü Tuna Ramazan T.'nin çarptığı Ayşe Bulut (58) hayatını kaybetti. Bulut'un oğlu Gürkan Bulut (31) ise son anda ölümden kurtuldu. Kazanın ardından kaçan sürücü, olay yerinden düşen plakadan yola çıkılarak yakalandı.



100 METRE SÜRÜKLEDİ

Feci kaza Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Anne Ayşe Bulut, oğlu Gürkan Bulut ile birlikte köpeklerini gezdirmeye çıkardı. Şafak Mahallesi Şehit Erdoğan Özdemir Caddesi'nde anne oğul yolun karşısına geçmek isterken, hızla gelen bir otomobil Ayşe Bulut'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan Ayşe Bulut yaklaşık 100 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken aracın plakasını düşürdü.



'ANNE NE OLUR ÖLME'

Ölümden son anda kurtulan Gürkan Bulut, kanlar içindeki yatan annesinin yanına koşarak, "Anne ne olur ölme" diye çığlık atmaya başladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulut'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Gelişmelerin ardından kaza yerine gelen ekipler olay yerinde plakasını düşürüp kaçan sürücünün peşine düştü. Kısa süre sonra otomobil sürücüsü Tuna Ramazan T. yakalandı.



120 PROMİL ALKOLLÜ

Sürücünün ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu belirlendi. Ölümden son anda kurtulan Elektrik Elektronik Mühendisi Gürkan Bulut, sinir krizleri geçirdi. Bulut, aracın çok süratli olduğun ve frene basmadığını belirtirken, görgü tanıkları ise kazaya sebebiyet veren aracın başka bir otomobil ile yarış yaptığını iddia etti. Kazada ölen kadının diğer oğlu Gökhan Bulut ise yaşananların cinayetten beter olduğunu söyledi. Korkunç kazanın ardından kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü Tuna Ramazan T. tutuklandı. Mahalle sakinleri ise bölgede gece saat 23.00'den sonra araçların yarış yaptığını belirterek önlem alınmasını istedi.

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