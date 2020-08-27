Eskişehir'de 'su krizi' devam ediyor! Kalabak tesislerinde damacana yığınları

Su dağıtımı yapılmaması sebebiyle sorun yaşayan vatandaşlar, çözümü Kalabak su dolum tesislerine giderek buluyor. Burada perakende satış noktasından damacanalar ile su alan vatandaşlar, durumun acilen çözülmesini bekliyor.

Eskişehir'de su krizi büyüyor | Video



Konu ile alakalı yetkililer bir açıklamada bulunmazken, kullanım tarihi geçmiş damacanalar dolum merkezinde adeta tepe oluşturdu. Kullanım ömrü sona eren binlerce damacana imha edilmek üzere burada toplanıyor. Su sorunu sebebinin damacanalar yüzünden olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak konusu haline gelirken, şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekiyor.