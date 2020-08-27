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'de ' krizi' devam ediyor! Kalabak tesislerinde damacana yığınları

'de günlerdir süren Kalabak sıkıntısı sebebiyle dolum tesisinde damacana yığınları oluştu.

İHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 18:01 Son Güncelleme: 27.8.2020 18:04 ABONE OL
Eskişehir'de 'su krizi' devam ediyor! Kalabak tesislerinde damacana yığınları

Su dağıtımı yapılmaması sebebiyle sorun yaşayan vatandaşlar, çözümü Kalabak su dolum tesislerine giderek buluyor. Burada perakende satış noktasından damacanalar ile su alan vatandaşlar, durumun acilen çözülmesini bekliyor.

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Konu ile alakalı yetkililer bir açıklamada bulunmazken, kullanım tarihi geçmiş damacanalar dolum merkezinde adeta tepe oluşturdu. Kullanım ömrü sona eren binlerce damacana imha edilmek üzere burada toplanıyor. Su sorunu sebebinin damacanalar yüzünden olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak konusu haline gelirken, şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekiyor.

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Eskişehir'de 'su krizi' devam ediyor! Kalabak tesislerinde damacana yığınları
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