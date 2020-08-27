Giresun'daki sel felaketi için hasar tespiti yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Harita Genel Komutanlığı'na ait uçaklarla Giresun'daki sel felaketi sonrası hasar tespiti için bölgenin havadan görüntülediği açıklandı.

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TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPILDI



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi, Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

BÖLGEYİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİLER

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Harita Genel Komutanlığımıza ait uçaklar, Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespitini yapmak amacıyla bölgeyi havadan görüntüledi. Üretilen ortofotolar bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı" denildi.

FOTOĞRAFLAR DA PAYLAŞILDI

MSB tarafından fotoğraflar da paylaşıldı.

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