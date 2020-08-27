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Giresun'daki felaketi için hasar tespiti yapıldı

Giresun'daki felaketinin hasar tespiti için Milli 'nca Harita Genel Komutanlığı'na ait uçaklar kullanıldı. Yapılan tespitin ardından Twitter'dan resmi bir açıklama yapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 11:13 Son Güncelleme: 27.8.2020 11:32 ABONE OL
Giresun'daki sel felaketi için hasar tespiti yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Harita Genel Komutanlığı'na ait uçaklarla Giresun'daki sel felaketi sonrası hasar tespiti için bölgenin havadan görüntülediği açıklandı.

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TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPILDI


Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi, Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

BÖLGEYİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİLER

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Harita Genel Komutanlığımıza ait uçaklar, Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespitini yapmak amacıyla bölgeyi havadan görüntüledi. Üretilen ortofotolar bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı" denildi.

FOTOĞRAFLAR DA PAYLAŞILDI

MSB tarafından fotoğraflar da paylaşıldı.

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Giresun'daki sel felaketi için hasar tespiti yapıldı
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