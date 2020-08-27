Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 140’a yükseldi

açıkladı: Teslim olan sayısı 140’a yükseldi

'ndan yapılan açıkmada "Terör örgütünce öldüğü açıklanan bir ikna yolu ile Jandarmaya teslim oldu. Böylelikle,  1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140’a yükseldi" denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 13:57 Son Güncelleme: 27.8.2020 14:01 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 140’a yükseldi

İçişleri Bakanlığı,1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140'a yükseldiğini bildirdi. Bakanlık terör örgütünce öldüğü açıklanan bir teröristin ikna yolu ile Jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünce öldüğü açıklanan bir terörist ikna yolu ile Jandarmaya teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140'a yükseldi."

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'den faiz açıklaması: Başarılı oldu! Fed Kansas City Başkanı George: Çift dipli durgunluk olabilir Bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 140’a yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA