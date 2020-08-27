İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 140’a yükseldi

İçişleri Bakanlığı,1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140'a yükseldiğini bildirdi. Bakanlık terör örgütünce öldüğü açıklanan bir teröristin ikna yolu ile Jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünce öldüğü açıklanan bir terörist ikna yolu ile Jandarmaya teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140'a yükseldi."

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