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İstanbul'da 10 milyon lira değerinde kaçak parfüm ele geçirildi

taşıdığı iddia edilen tır, ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan X-ray taraması neticesinde tırda yaklaşık 10 milyon lira değerinde 48 bin 754 adet kaçak parfüm olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 13:22 Son Güncelleme: 27.8.2020 13:26 ABONE OL
İstanbul'da 10 milyon lira değerinde kaçak parfüm ele geçirildi

Muratbey Gümrük Sahasında ıslak mendil taşıdığı beyan edilen bir tıra ilişkin Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan analiz sonucu aracın riskli olduğu değerlendirilerek kontrol edilmesine karar verildi.

İÇ KISIMLARI PARFÜMLE DOLU

X-ray taraması neticesinde şüpheli yoğunluğa rastlanan tır açılarak arandı. Gerçekleştirilen aramada tırın dorsesinin dış duvarlarına karşılık gelen bölümlerinin beyana uygun olarak ıslak mendil ile doldurulduğu; ancak iç kısımlarının tamamen parfümle dolu olduğu tespit edildi.

10 MİLYON DEĞERİNDE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, yaklaşık 10 milyon lira değerinde 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

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İstanbul'da 10 milyon lira değerinde kaçak parfüm ele geçirildi
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