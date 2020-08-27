NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX neden ilan edilir, açılımı nedir?

Ülkemizin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle yeraltı doğal kaynakları araştırması yapması sebebiyle, araştırma yapılacak saha için ülkemizce NAVTEX ilan edilmeye devam ediyor. İlk kez bu kelimeyle karşılaşanlar ne ifade ettiğini öğrenmek için NAVTEX nedir, ne demek? sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.
Vatandaşlarımız tarafından merak edilen NAVTEX nedir, ne demek? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;
NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi.
Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.
Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.
Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.
Türk karasularında Navtex mesaj ve seyir duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayınlanmaktadır. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri farketmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.
Navtex örneği
Navtex mesajları yayın için ikili kodlama sistemi kullanmaktadır. Tüm Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar; B1, B2, B3 ve B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.
Örnek şablon
ZCZC
B1, B2, B3, B4
Mesaj zamanı (GMT)
Seri tanıtım numarası
Mesaj İçeriği (...)
NNNN
B2 karakterinin içerdiği; yayın türünü belirten harflerin tanımlanması aşağıdaki gibidir:
Not: Bu mesaj türlerinden A, B, D ve L mesajları engellenemez, diğer mesajlar ise cihaz menüsünden isteğe bağlı olarak seçilebilir.
Navtex yayınları, MF frekans bandında 518 kHz ve 490 Khz frekanslarında NBDP (Narrow Band Direct Printing) sistemiyle yayın yapmaktadır. 518 KHz'de İngilizce olarak yayın yapılmaktadır. Ülkeler yerel dillerinde yayın yapmak için 490 kHz frekansını kullanmaktadırlar. HF bandında Navtex tipi yayınlar 4209.5 kHz'de yapılır, fakat yayını alan cihaz HF cihazıdır. Navtex bu frekansta alma yapamaz.
KAYNAK: Vikipedia