NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX neden ilan edilir, açılımı nedir?

Ülkemizin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle yeraltı doğal kaynakları araştırması yapması sebebiyle, araştırma yapılacak saha için ülkemizce NAVTEX ilan edilmeye devam ediyor. İlk kez bu kelimeyle karşılaşanlar ne ifade ettiğini öğrenmek için NAVTEX nedir, ne demek? sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.

NAVTEX NEDİR, NE DEMEK? NAVTEX NEDEN İLAN EDİLİR, AÇILIMI NEDİR?

Vatandaşlarımız tarafından merak edilen NAVTEX nedir, ne demek? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;