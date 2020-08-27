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Türkiye’nin ’de Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle yeraltı kaynakları araştırması yapmasıyla birlikte söz konusu araştırma bölgeleri için ilan edilmişti. Bu kelimeyle ilk kez karşılaşanlar anlamını merak ederek , ? Sorusu üzerine yoğun şekilde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, NAVTEX nedir, ne demek, neden ilan edilir, ? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.8.2020 23:53 Son Güncelleme: 27.8.2020 23:55 ABONE OL
NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX neden ilan edilir, açılımı nedir?

Ülkemizin 'de Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle yeraltı doğal kaynakları araştırması yapması sebebiyle, araştırma yapılacak saha için ülkemizce ilan edilmeye devam ediyor. İlk kez bu kelimeyle karşılaşanlar ne ifade ettiğini öğrenmek için , ? sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.

NAVTEX NEDİR, NE DEMEK? NAVTEX NEDEN İLAN EDİLİR, AÇILIMI NEDİR?

Vatandaşlarımız tarafından merak edilen NAVTEX nedir, ne demek? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;

NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX neden ilan edilir, açılımı nedir?

(Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi.

Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.

NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX neden ilan edilir, açılımı nedir?

TÜRKİYE'DE NAVTEX

Türk karasularında mesaj ve seyir duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayınlanmaktadır. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri farketmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX neden ilan edilir, açılımı nedir?

MESAJ FORMATI

Navtex örneği

mesajları yayın için ikili kodlama sistemi kullanmaktadır. Tüm Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar; B1, B2, B3 ve B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

  • B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.
  • B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.
  • B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

Örnek şablon

ZCZC
B1, B2, B3, B4
Mesaj zamanı (GMT)
Seri tanıtım numarası
Mesaj İçeriği (...)
NNNN

B2 KARAKTERİ MESAJ İÇERİKLERİ

B2 karakterinin içerdiği; yayın türünü belirten harflerin tanımlanması aşağıdaki gibidir:

  • A - Seyir uyarıları
  • B - Fırtına uyarısı
  • C - Buz raporları (Buzullara yakın denizler için.)
  • D - Arama - kurtarma raporları
  • E - Meteorolojik uyarılar
  • F - Pilot Servisleri
  • G - DECCA Mesajları
  • H - LORAN Mesajları
  • I - OMEGA Mesajları (Omega Mesajları artık kullanılmamaktadır.)
  • J - SATNAV Mesajları
  • K - Diğer elektronik sistem mesajları
  • L - Seyir Uyarıları (A mesaj tipine ek olarak yayın yapılır.)
  • V - Balıkçılara duyurular (ABD'de kullanılmaktadır. -Artık aktif değildir-)
  • W - Çevresel uyarılar (ABD'de kullanılmaktadır. -Artık aktif değildir-)
  • X - Boş
  • Y - Özel servisler (IMO tarafından belirlenir.)
  • Z - Yayın yapılacak mesaj olmadığını belirtir.

Not: Bu mesaj türlerinden A, B, D ve L mesajları engellenemez, diğer mesajlar ise cihaz menüsünden isteğe bağlı olarak seçilebilir.

NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX neden ilan edilir, açılımı nedir?

TEKNİK BİLGİLER

yayınları, MF frekans bandında 518 kHz ve 490 Khz frekanslarında NBDP (Narrow Band Direct Printing) sistemiyle yayın yapmaktadır. 518 KHz'de İngilizce olarak yayın yapılmaktadır. Ülkeler yerel dillerinde yayın yapmak için 490 kHz frekansını kullanmaktadırlar. HF bandında Navtex tipi yayınlar 4209.5 kHz'de yapılır, fakat yayını alan cihaz HF cihazıdır. Navtex bu frekansta alma yapamaz.

KAYNAK: Vikipedia

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NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX neden ilan edilir, açılımı nedir?
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