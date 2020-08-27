CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kayseri'de 1925 yılında uçak fabrikasının kurulduğunu biliyorlar mı acaba? Bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba?" iddiasında bulunmuştu



Uçak fabrikaları CHP Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay'ın başbakan olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 18. Hükümeti döneminde kapatıldı



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar: "Uçak fabrikaları 15 Mart 1950 tarihinde CHP tarafından kapatıldı"

"Uçak fabrikaları kapatılmış, (üç gün sonra) 18 Mart 1950 Amerika ile anlaşmalar imzalanmıştır"



Uçak fabrikalarının Türkiye Cumhuriyeti'nin 18. Hükümeti döneminde kapatıldığı, CHP Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay hükümetin başbakanı olduğu öğrenildi.







YAŞAR: UÇAK FABRİKALARI 15 MART 1950 TARİHİNDE CHP TARAFINDAN KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar; uçak fabrikalarının 15 Mart 1950 tarihinde CHP tarafından kapatıldığı söyledi.



"15 MART 1950 TARİHİNDE UÇAK FABRİKALARI KAPANIRKEN, 18 MART 1950 TARİHİNDE AMERİKA'YLA ANLAŞMALAR YAPILDI"

Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. Yaşar; uçak fabrikalarını CHP'nin kapattığını belirterek, "15 Mart 1950 tarihinde uçak fabrikaları kapanırken ilk 18 Mart 1950 tarihinde ne olmuş? Uçak fabrikaları kapatılmış, Amerika ile anlaşmalar imzalanmış, sıra ilk serbest seçimlere gelmişti" dedi.

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc032/kanuntbmmc032/kanuntbmmc03205596.pdf

"SEÇİMLERİ DEMOKRAT PARTİ EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA KAZANDI"

Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar; 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimleri Demokrat Parti'nin ezici bir çoğunlukla kazandığını, seçimde CHP usulü açık oy gizli sayım değil, gizli oy açık sayım yapıldığını hatırlattı.











CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ŞEMSETTİN GÜNALTAY, 18. HÜKÜMETİN BAŞBAKANI OLARAK GÖREV YAPTI

Uçak fabrikalarının kapandığı 15 Mart 1950 tarihinde Günaltay Hükümeti ülkeyi yönetiyordu. CHP Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay, Türkiye Cumhuriyeti'nin 18. Hükümeti'nin başbakanı olarak görev yaptı

GÜNALTAY HÜKÜMETİ (16 OCAK 1949-22 MAYIS 1950): Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay'a verildi.









24 Ocak 1949'da yapılan güven oylamasına katılan 391 milletvekilinin 349'u kabul, 42'si ret yönünde oy kullandı. 68 milletvekili oylamaya katılmadı.



Kabine şu isimlerden oluşuyordu:

Şemsettin Günaltay (Başbakan), Nihat Erim, Nurullah Esat Sümer, Cemil Sait Barlas, Fazıl Şerafettin Bürge, Fuat Sirmen, Hüseyin Hüsnü Çakır, Emin Erişirgil, Necmettin Sadık Sadak, İsmail Rüştü Aksal, Vedat Dicleli, Cemil Sait Barlas, Hasan Tahsin Banguoğlu, Hasan Şevket Adalan, Kemali Bayazıt, Kemal Satır, Ali Cavit Oral, Reşat Şemsettin Sirer ve Mustafa Münir Birsel..











DEMOKRAT PARTİ YÜZDE 53 OY ALDI

14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimler sonunda Demokrat Parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti. Demokrat Parti yüzde 53 oy oranıyla, Meclis'teki sandalyelerin yüzde 84'ünü aldı.

Seçim sonuçlarının ardından Demokrat Parti Grubu'nda yapılan oylama sonucunda Bayar'ın Cumhurbaşkanı olmasına karar verildi.

22 Mayıs'ta kabinesini oluşturan Menderes, parti programını 28 Mayıs'taki Demokrat Parti'nin grup toplantısında açıkladı.

Menderes, DP'nin seçim zaferini, "14 Mayıs, bir devre son veren ve yeni bir devir açan müstesna ehemmiyette tarihi bir gün olarak daima anılacaktır. Bu tarihi günün hatırasını yalnız partimizin değil Türk demokrasisinin bir zafer günü olarak yad ediyoruz" ifadeleriyle yorumlamıştı.





KILIÇDAROĞLU: BUNLARIN NASIL YOK OLDUĞUNU, KİMLER TARAFINDAN YOK EDİLDİĞİNİ BİLİYORLAR MI ACABA?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Devlet Mezarlığı'nda Albay Reşat Çiğiltepe'nin kabrini ziyaret etti, eski Başbakan Bülent Ecevit ve bazı şehitlerin kabirlerine de karanfil bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Onlar biliyorlar mı acaba kendi denizaltımızı yapan bir Türkiye'yi ayağa kaldıran bir Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını? Kayseri'de 1925 yılında uçak fabrikasının kurulduğunu biliyorlar mı acaba? Eskişehir'i, Etimesgut'u biliyorlar mı acaba? Bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba?" iddiasında bulundu.