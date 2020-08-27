Şehitler dualarla uğurlandı

Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan er Cihat Şengil Eskişehir'de, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tatbikatta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım memleketi Mersin'de, Libya'da rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz (48) ise Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Er Cihat Şengil için memleketi Eskişehir'de tören düzenlendi. Şehidin eşi Şeyda Şengil'in eşine ait askeri kamuflajla katıldı.Şengil'in cenazesi kılınan namazın ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde defnedildi. Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz (48) için önce Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Şehidin kızı Sudenaz, "Baba ne olur bizi bırakma. Şimdi babasız kaldım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin naaşı Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Şehit Er Mesut Yıldırım için memleketi Mersin'de tören düzenlendi. Şehidin annesi ve ağabeyi, tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.SABAH