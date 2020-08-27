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Son dakika bilgisi! Prof. Dr. 'nun sağlık durumu nasıl? 'ndan yeni açıklama

Koronavirüs testi pozitif çıkan Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. 'yla ilgili son dakika bilgisi geldi. Prof. Dr. Hatipoğlu'nun son durumunu oğlu açıkladı. Nihat Hatipoğlu Hoca'nın yoğun bakımda olduğu iddialarını da cevaplayan Osman Hatipoğlu bu bilginin doğru olmadığını belirtti ve babasının sağlığının iyiye gittiğini ifade etti. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında son dakika bilgisi ve detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.8.2020 11:22 Son Güncelleme: 27.8.2020 11:24 ABONE OL
Son dakika bilgisi! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Osman Hatipoğlu'ndan yeni açıklama

Prof. Dr. 'nun oğlu 'ndan babasının sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Nihat Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.

Son dakika bilgisi! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Osman Hatipoğlu'ndan yeni açıklama

'YOĞUN BAKIMDA MI?' SORUSUNA DA CEVAP VERDİ

ayrıca " Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna yanıt verdi. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu büyük bir merakla takip ediliyor. Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

Son dakika bilgisi! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Osman Hatipoğlu'ndan yeni açıklama

DURUMU BİRKAÇ GÜN ÖNCEYE GÖRE ÇOK İYİ

"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada ' yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.

Son dakika bilgisi! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Osman Hatipoğlu'ndan yeni açıklama

Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."

Son dakika bilgisi! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Osman Hatipoğlu'ndan yeni açıklama

KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

'nun Facebook sayfasından yapılan paylaşımla birlikte hocanın hasta olduğu bilgisi paylaşıldı.

Son dakika bilgisi! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Osman Hatipoğlu'ndan yeni açıklama

Hatioğlu açıklamasında "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" dedi.

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Son dakika bilgisi! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Osman Hatipoğlu'ndan yeni açıklama
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