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Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bir teslim oldu

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı, 'de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olmasıyla sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan sayısının 141'e yükseldiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 23:09 Son Güncelleme: 27.8.2020 23:09 ABONE OL
Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bir terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen bir örgüt mensubu daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Söz konusu terör örgütü mensubunun, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141 oldu.

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Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bir terörist teslim oldu
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