SON DAKİKA! Oruç Reis'in görevi uzatıldı! Yeni NAVTEX ilanı...

Milli araştırma gemimiz Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki görev süresi uzatılarak yeni Navtex yayınlandı. Buna göre Oruç Reis'in görevi 1 Eylül'e kadar uzadı.

YUNAN BASINI BUNU BEKLİYORDU

Yunan medyası Türkiye'nin Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'den alıp almayacağı konusundaki kararını bekliyordu. Haber Yunanistan'da Oruç Reis Doğu Akdeniz'de kalmaya devam edecek başlıklarıyla duyuruldu.

NAVTEX İLANINDA ŞÖYLE DENİLDİ;

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1085/20 (Antalya) (Yayınlanma: 27-08-2020 13:34)

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1085/20

AKDENİZ

1.SİSMİK ÇALIŞMALAR, R/V ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZHAN İSİMLİ GEMİLER İLE 27 AĞU-01 EYL 20 TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.

33 55.00 K - 027 59.77 D

34 12.28 K - 028 00.12 D

35 12.12 K - 030 22.15 D

34 58.25 K - 030 31.50 D

34 18.58 K - 028 55.57 D

6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ.

2. BU BİLDİRİ 01 EYL 20 SAAT 2059Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.