Tecavüzle suçlanan Musa Orhan'ın tahliyesine İperk Er'in babasından tepki

BABA: DİYECEK ŞEY BULAMIYORUM

Hürriyet'in haberine göre; İpek Er'in babası Fuat Er, tahliye kararıyla ilgili şunları söyledi: "Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu kadar delil ortadayken, tecavüz olayı ortadayken, intihar etmeden önce mektup ortadayken, her şey yerinde dururken bu katil serbest bırakıldı. Millet tepki verince tutuklanıyor, millet sakinleşince serbest bırakılıyor. Sanki basit bir şeymiş gibi... Bir namus meselesi var. Bir intihar meselesi var. Bir acıyı arkasında bırakan bir mektup var. Benim soru işaretim budur. Niye bu katil, bu cani ikide bir bırakılıyor? Ben bundan bir şey anlamadım. Benim de kafam karıştı. İnsan bir kere ölür. Bu kızın ailesi her gün ölüyor. Bugün serbest bırakıldıktan sonra aile yine perişan durumda. Yine ağlamaktan başka bir çaresi kalmadı."