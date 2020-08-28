Başkan Erdoğan Giresunlu vatandaşlarla konuştu: Devlet yanınızda, Pazartesi orada olacağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da selden mağdur olan vatandaşlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli'nin telefonu ile vatandaşlarla irtibat kuran Başkan Erdoğan gereken her şeyin yapılacağını, yerinde tespitler için de yakında Giresun'da olacağını söyledi. Giresunlu kadınlar da Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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"BU DEVLET HİÇBİR VATANDAŞINI YALNIZ BIRAKMAZ"

Başkan Erdoğan telefon görüşmesinde "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve vatandaşlarını yalnız bırakmaz. Bütün depremlerde nasıl vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde biz Giresunlu hemşehrilerimizle kardeşlerimizle beraber olacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Pazartesi inşaAllah ben de Giresun'da olacağım. Bu adımlarımızı son durumu da şöyle yerinde tespit ederek atacağız inşaAllah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Selamlarımı sevgilerimi iletiyorum" dedi.

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