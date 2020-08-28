CHP’lilerin DHKP-C aşkı! Kaftancıoğlu’nun yardımcısından skandal tweet

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından avukatlardan Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkûm edilmişti.

Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C’li Timtik’in anmasına katıldı! | Video

KAFTANCIOĞLU ANMAYA KATILDI

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik öldü. Timtik'in ölümü ardından İstanbul Barosu önünde bir anma töreni düzenlendi. Skandal törene katılan isimler damga vurdu. Bu isimlerin başında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bulunması dikkat çekti.

YARDIMCISINDAN SKANDAL TWEET

Timtik'in ölümü sonrası skandal bir hareket de Kaftancıoğlu'nun yardımcısından geldi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Avseren, Timtik ile ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Avseren paylaşımında, "Ölüm orucu direnişinde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik için Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Işıklar yoldaşın olsun" ve "Ebru'yu kaybettik, Aytaç'ı yaşatalım. Vicdanları susturmayın, Kör, sağır dilsizi oynamayın!" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Barosu'na sert tepki

Ebru Timtik, kızını DHKP-C'den kurtarmaya çalışan anneye engel olmaya çalışmış!

Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C’li Ebru Timtik’in anmasına katıldı!