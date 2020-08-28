Firari Dündar’dan DHKP-C avukatına destek

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar bir skandal tweete daha imza attı. Terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan, çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Ebru Timtik'in ölümü ardından destek çıktı.

ÇOK SAYIDA TEPKİ TWEETİ GELDİ

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan ve ölen Timtik için ağıt yakarcasına "Berkin İçin Adalet istedik yıllarca... Şimdi bir avukatı var: Ebru Timtik" yazan Can Dündar'a çok sayıda tepki tweeti geldi.

Ebru Timtik, kızını DHKP-C'den kurtarmaya çalışan anneye engel olmaya çalışmış!

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Barosu'na sert tepki