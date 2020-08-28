‘Fransa gerginliği tırmandırıyor’

Türk Dışişleri Bakanlığı, Fransız uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne inmesine sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Fransız askeri uçaklarının, tatbikat bahanesiyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne inmesi, geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırı. Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum- Yunan ikilisini, gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir" denildi. Bu arada, Yunanistan Parlamentosu, Türkiye'nin yok hükmünde olduğunu ilan ettiği Mısır ile imzalanan sözde MEB anlaşmasını onayladı.