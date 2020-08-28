Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Herhangi bir saldırıya asla göz yummayız

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar AA Editör Masası'na katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akar'ın şunları söyledi:Doğu Akdeniz'de hakkımızı hukukumuzu korumakta kararlı, azimli ve muktedir olduğumuzu müteaddit defalar söyledik. Sismik çalışmaları, araştırmaları sürdüreceğiz. Bunun herhangi bir tarihi, sınırı söz konusu değil. Tatbikatlarla, benzer girişimlerle Türkiye'nin faaliyetlerini engellemeyi, değiştirmeyi düşünmek boş bir hayal.Diyaloğa açığız. Biz barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için de neyse o sorumluluğu da yerine getirmek istiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Uzmanlar gelsinler, konuşalım, görüşelim.Güney Kıbrıs'ta Fransızlar'ın üç uçağı var. Bunlar neden geldi buraya? Siz garantör müsünüz? Kabadayılık dönemi geçti. Geçtiğimiz günlerde talebi üzerine ikmalini yaptığımız gemi, bir müddet sonra anlaşılmaz şekilde saatte 20 mili deniz mili süratle konvoy arasında geçiş yaptı. Sonra "Bu gemiler bize silah doğrulttu" dediler. Bunun gerçekleşmediğini NATO'da ispatladık. Fransa'dan akılla, mantıkla, hukuka uygun davranmasını, Türkiye'den özür dilemesini bekliyoruz.Enerji Bakanlığımız çalışmalarını sürdürürken, biz de Silahlı Kuvvetler olarak faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz. Kimsenin toprağında, denizinde gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya müsaade etmeyeceğimizi, göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.Biz Libya'da hem insani hem uluslararası hukuka uygun anlamda faaliyetler yapıyoruz. Libya Libyalılar'ındır. Libyalı kardeşlerimize Silahlı Kuvvetler mensuplarımız eğitim veriyor. Abartılması doğru değil.15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık. Bu personelin yüzde 70'i karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde bütün operasyonlarda büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla çalışan uzman ve sözleşmeli personelimizden ibaret.Askeri eğitim iş birliği anlaşmaları, çerçeve anlaşmaları sayısal olarak arttı. Türkiye uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir. ANKARAIraklı kardeşlerimizle bir sorunumuz söz konusu değil, olamaz. Zaten Irak yönetimi ile oradaki teröristlerin beraber etkisiz hale getirilmesi için görüşmekteyiz. Pençe harekâtlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirildi. Bugüne kadar 'girilemez, ulaşılamaz' denilen yerlere Mehmetçik girdi ve ulaştı.Terör örgütünün çözüm sürecini sabote etmesinin ardından 24 Temmuz 2015'te büyük bir hava harekatı başlattık. Daha sonra çukur operasyonları başladı. Dağda baş edemediler, şehirlere karıştılar, bir şey yapacaklarını zannettiler. 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi. Bu terör belasından ülkemizi kurtaracağız. Tek hedefimiz teröristler.Normalleşme devam ederken Suriye halkının malı olan petrol başta olmak üzere yer altı değerlerine teröristler aracılığıyla el konulmaya çalışılıyor, ancak bu kabullenilemez. Ateşkesin ihlal edilmemesi için Ruslarla da temas halindeyiz. Şu ana kadar 300 binden fazla Suriyeli gönüllü olarak topraklarına yerleşti.