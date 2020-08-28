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’dan hain tuzak: 1 şehit

Giriş Tarihi: 28.8.2020 ABONE OL
PKK’dan hain tuzak: 1 şehit
Ağrı'da teröristlerin döşediği mayına basarak ağır yaralanan Uzman Çavuş Çetin Ak (28), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce katıldığı operasyonda mayına basan Ak, mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesi'nden Erzurum'a sevk edilen Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Ak için bugün Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde tören düzenlenecek. Öte yandan Irak'ın Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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PKK’dan hain tuzak: 1 şehit
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