PKK’nın ‘öldü’ dediği terörist teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK'nın öldüğünü açıkladığı "Botan Cudi" kod adlı örgüt mensubu, Şırnak'ta jandarmaya teslim oldu. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, yaşadığı belirlenen teröristin aile bireylerinin desteğiyle ikna edildiği kaydedildi. Açıklamaya göre, örgüt mensubu, 2014'te propagandalardan etkilenerek katıldığı terör örgütündeki kötü muamele, güvenlik güçlerinin etkili operasyonları, örgüt içindeki çok sayıda ölümün kendisini etkilemesi sonucu pişman olduğunu ve kaçmaya karar verdiğini söyledi. Bu arada jandarma ve polisin ikna çabaları sonucu, 2010'da PKK'ya katıldığı belirlenen bir örgüt üyesi daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi.