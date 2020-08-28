SON DAKİKA! Bakan Fahrettin Koca 28 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı!

Son dakika haberi: 28 Ağustos 2020 tarihine ait koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 28 Ağustos 2020 tarihine ait koronavirüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 28 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

36 CAN KAYBI

Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 107814

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1517

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 36

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1017

BAKAN FAHRETTİN KOCA: HASTA SAYIMIZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur. " sözlerine yer verdi.

27 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 106.111 test yapıldı, 1491 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 26 kişi hayatını kaybederken, 995 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, toplam hasta sayısı 263 bin 998, toplam vefat sayısı 6 bin 209, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, ağır hasta sayısı 862, toplam iyileşen hasta sayısı 240 bin 792 oldu.