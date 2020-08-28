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Son dakika haberi: 'ndan yeni eğitim öğretim sezonu ile ilgili flaş açıklama

, koronavirüs salgını sonrasında gerçekleştirilecek eğitim-öğretim dönemiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Bir televizyon kanalında yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakanlık "’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 15:51 Son Güncelleme: 28.8.2020 17:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni eğitim öğretim sezonu ile ilgili flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir" açıklamasını yaptı.

MEB, bakanlıktan 81 il milli eğitim müdürlüğüne yüz yüze eğitim genelgesi gönderildiğine ilişkin haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen 'MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu' şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir.

Bu konuda bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan-teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni eğitim öğretim sezonu ile ilgili flaş açıklama
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