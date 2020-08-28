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Tokmakoğlu, Yunan tacizini yorumladı: "Bu işler korsanlıkla olmaz"

eski Daire Başkanı , A Haber Ekranlarında Yunan jetlerinin 'deki tacizini yorumladı. 'ın bitmek bileyen provokatif hamlelerine tepki gösteren Tokmakoğlu, "Bu işler korsanlıkla olmaz" dedi.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 22:03 ABONE OL
Tokmakoğlu, Yunan tacizini yorumladı: Bu işler korsanlıkla olmaz

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türk sondaj gemilerini taciz etmesi üzerine F-16'larımız harekete geçti. Türk jetleri, Yunan tacizini başarıyla engelledi.

Hava Kuvvetleri eski Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Yunan tacizini A Haber'de yorumladı.

Tokmakoğlu, Yunan tacizini yorumladı: "Bu işler korsanlıkla olmaz" | Video

"YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI KABUL ETMEMEK"

Çarpıcı açıklamalarıyla Yunanistan'a tepki gösteren Tokmakoğlu, "Yunansitan'ın yapmış olduğu "Ben sizin ilan ettiğiniz Navtex'i kabul etmiyorum. Ben sizin buradaki mevcudiyetinizi kabul etmiyorum." demektir. Yunanistan'ın her zaman taciz ederek durumu kabul etmemeyi gösterme fotoğrafı ileride kendilerini daha büyük sıkıntıya sokacaktır. Bu işler tacizlerle, korsanlıkla olmayacaktır." şeklinde konuştu.

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Tokmakoğlu, Yunan tacizini yorumladı: "Bu işler korsanlıkla olmaz"
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