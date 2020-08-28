Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türk sondaj gemilerini taciz etmesi üzerine F-16'larımız harekete geçti. Türk jetleri, Yunan tacizini başarıyla engelledi.

Hava Kuvvetleri eski Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Yunan tacizini A Haber'de yorumladı.

Tokmakoğlu, Yunan tacizini yorumladı: "Bu işler korsanlıkla olmaz" | Video

"YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI KABUL ETMEMEK"

Çarpıcı açıklamalarıyla Yunanistan'a tepki gösteren Tokmakoğlu, "Yunansitan'ın yapmış olduğu "Ben sizin ilan ettiğiniz Navtex'i kabul etmiyorum. Ben sizin buradaki mevcudiyetinizi kabul etmiyorum." demektir. Yunanistan'ın her zaman taciz ederek durumu kabul etmemeyi gösterme fotoğrafı ileride kendilerini daha büyük sıkıntıya sokacaktır. Bu işler tacizlerle, korsanlıkla olmayacaktır." şeklinde konuştu.