ABD'yi karıştıran ses kaydı! Trump'ın yeğeni ortaya çıkardı

"ERİC UCUZ, TIPKI BABASI GİBİ"

Başka bir konuşmada ise Marry Trump ve Barry'nin, Eric Trump hakkında konuştuğu ve Barry'nin Eric'e 'moron' dediği ifade edildi. Ayrıca Barry'nin, Eric'in herkesin önünde 'moron' durumuna düştüğünü ve bunun da Ivanka'nın 'umurunda olmadığını' belirterek, Ivanka'ya 'küçük Donald' dediği belirtildi. Başka bir konuşmada ise Barry'nin, kendi kardeşi Başkan Trump'ı eleştirerek, "Kendisinden başka kimseyi umursamıyor" ve "Ucuz, tıpkı babası gibi" dediği ifade edildi.