Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor…

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Muharrem Ayı tüm Müslümanlar için, rahmet,bereket ayı olmanın yanında acının da ayıdır. Aşure günü ile mübarek Muharrem ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarı ile sürdürüyor. Salgın hepimiz için bazı zorlukları beraberinde getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına da vesile oldu. İhracat odaklı çalışan şirketlerimizin yelpazesinin daha da genişlediğini görüyoruz. Birileri istemese de biz üç kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel üretim ve teknoloji üssü haline getirmeye kararlıyız"

Esnafımızın, sanayicimizin, çiftçimizin, işçimizin yüksek faiz yükünün altında ezilmesine asla izin vermedik.

"Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı."

Kısa süre önce teşvik sistemimizde yapısal bir reforma imza atarak ilçe bazlı bir teşvik sistemini hayata geçirdik.

AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payı tarihimizde ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi sayısını 193'ten 321'e çıkararak ülkemizin üretim kapasitesini sağlamlaştırdık. Organize Sanayi Bölgesi olmayan ilimiz kalmadı.

CUMA GÜNÜ AÇILACAK

Cuma günü İç Anadolu'nun en kritik projelerinden Ankara-Niğde projelerinden Ankara-Niğde Otoyolu'nu hizmete sunacağız. Sadece ihracatımızı artırmakla kalmadık, aynı zamanda ihracatımızın kompozisyonunu da değiştirdik. Özellikle düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik. Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı



Ayrıntılar geliyor...