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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi 'dan "Yörük kızı Emine" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi 'dan "Yörük kızı Emine" mesajı... Emine Erdoğan paylaşımında, "Torosların kardeleni sevgili kızım Emine! Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız. Gözlerinden öpüyorum" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 22:19 Son Güncelleme: 29.8.2020 22:23 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Yörük kızı Emine mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da yaz aylarında Yörük ailesiyle yayla yayla gezen ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça'ya bilgisayar hediye edeceğini duyurdu.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Torosların kardeleni sevgili kızım Emine! Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız. Gözlerinden öpüyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan "Yörük kızı Emine" mesajı
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