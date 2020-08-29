Destan böyle yazıldı

İstiklal Savaşı ile vatanımızı kurtaran, istiklalimiz için seve seve şehit düşen ya da gazi olan kahramanlarımızın öyküleri, 98 yıl önce yazılan destanın büyüklüğünü gözler önüne seren örneklerle doldu. Bu kahramanlardan biri de süvari subayı Yıldırım Kemal. Konya'da tedavi gördüğü hastaneden kaçarak Fahrettin Altay Paşa'nın cephesine katılan ve 30 askeriyle şehit olan Yıldırım Kemal, kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Yıldırım Kemal Köyü'ndeki törende konuşan Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Ataç, Yıldırım Kemal'in Milli Mücadele'nin ilk yıllarında 5. Kolordu Komutanlığında herkes tarafından sevilen bir subay olduğunu söyledi. Şehidin katıldığı Akhisar, Balıkesir ve Bursa cephelerinde kahramanca çarpıştığını kaydeden Ataç, şöyle konuştu: "Cepheden cepheye koştu. Bu çetin kahramanlık tavırlarından dolayı kendisine 'Yıldırım' lakabı verildi. Çeşitli cephelerde aldığı yaralardan Konya'da tedavi altına alındı. Yunan ordularının Afyonkarahisar'a kadar geldiğini ve Büyük Taarruz'un yapılacağını öğrenen Yıldırım Kemal, hastaneden kaçarak Fahrettin Altay Paşa'nın cephesine katıldı. 28 Ağustos 1922'de 5. Süvari Kolordusu'nun çekilmekte olan ve Eğret bölgesindeki ihtiyatta bulunan Yunan kuvvetlerine baskın yaptığı sırada İzmir'e gidecek süvari kıtasının başında bulunmak üzere görevlendirilen Yıldırım Kemal, Küçükköy İstasyonu civarındaki çatışmada 30 askeriyle 24 yaşında şehit düşmüştür." Bu arada Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında merkeze bağlı Anıtkaya Köyü Şehitliği'nde de tö-ren düzenlendi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos sürprizi

30 Ağustos Zafer Bayramı yarın yurt genelinde düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazdığı destanın 98. yıldönümü için gerçekleştirilecek etkinlikler, renkli görüntülere sahne olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahında Bakanlığın internet sayfasından bir armağanlarının olacağını açıkladı. Kazanılan başarılarda en büyük payın şehitlere ait olduğunun altını çizen Akar, şunları kaydetti: "Canlarını dahi gözlerini kırpmadan bu vatan, bu millet için feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gazilerimize de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Onların ailelerini hiçbir zaman bırakmadık, bırakmayacağız. Onlarla gece gündüz beraberiz. Onlara da sabırlar diliyorum. Bu noktaya gelmemizde sevgisiyle, desteğiyle, güveniyle bize daima ilham kaynağı olan asil milletimize, mazlum milletimize, kahraman ve fedakar milletimize şahsım ve arkadaşlarım adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak." AA

30 Ağustos şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir

İletişim Başkanı Altun; 30 Ağustos suni tartışmaların konusu değildir