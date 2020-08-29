FETÖ’nün TSK ve emniyet yapılanmasına operasyon: 44 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 10 ilde eş zamanlı operasyonlarda 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı. FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda ise haklarında gözaltı kararı verilen 59 zanlıdan 24'ü gözaltına alındı. Mersin merkezli 3 ilde FETÖ'nün "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda ise 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada İstanbul Silivri'de ise, saklandığı binanın çatı arasında yakalanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem sorumlusu Salih Ö. tutuklandı.