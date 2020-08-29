KONYA BAROSU’NDAN SERT TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ, ŞİDDETLE KINIYORUZ

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm orucu sonucu hayatını kaybetti.

Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkûm edilmişti.

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

İstsnbul Barosu önünde Ebru Timtik'in ölümü senebiylr eylem yapılırken Baro Binası'na Ebru Tmtik'in dev posterinin asılması dikkat çekti.

Bu olaya tepki yağarken Konya Barosu da açıklama yaptı. Konya Barosu açıklamasında olayın kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Ebru Timtik’e ‘İstanbul Barosu’ önünde anma! Bu yanlıştan dönülsün