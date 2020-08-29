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Ömer Çelik: İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç

sözcüsü Ömer Çelik 'te Kuran'ı Kerim yakma provokasyonuna tepki göstererek "Danimarka'dan İsveç'e gelen İslam düşmanı ırkçı bir faşist siyasetçi ile beraberindekilerin Kuran-ı Kerim’e yönelik çirkin tahrikleri insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bu saygısızlık tüm kutsal kitaplara ve tüm dinlere yapılmıştır." dedi.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 20:04 Son Güncelleme: 29.8.2020 20:20 ABONE OL
Ömer Çelik: İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in Malmö kentinde alçak Kuran'ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İçinde Irkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kuran'ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz." dedi.

Çelik şunları kaydetti:

"Kur'an'ı Kerim'e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır.

Danimarka'dan İsveç'e gelen İslam düşmanı ırkçı bir faşist siyasetçi ile beraberindekilerin Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin tahrikleri insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bu saygısızlık tüm kutsal kitaplara ve tüm dinlere yapılmıştır.

Kutsal Kitabımıza yapılan bu saygısızlık, Avrupa'da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir. İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz.

Bu saygızlıkları yapanlara karşı sessiz kalmak, Yeni Zelanda'da insanları camide katleden Brenton Tarrant gibi katilleri teşvik etmektir. Tüm dinlerin mensuplarının bu saygısızlıklara beraber tepki vermesi gerekir."

Dışişleri'nden, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki

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Ömer Çelik: İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç
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