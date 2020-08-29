Pazartesi günü başlıyor! Kamuda yeni dönem

Adalet Bakanlığı'ndan yeni adli yıl dolayısıyla başsavcılıklara ve istinaf mahkemelerine, "Kovid-19 tedbirleri"ne yönelik yazı gönderildi

Kamuda 3.5 milyon çalışana esnek mesai

Son dakika! Kamu kurumlarında esnek çalışma! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Esnek çalışmada, sağlık kurumlarında ihtiyacı karşılayacak sayıda personel bulundurulacak. Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, ilgili ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince düzenleme yapılacak. İllerde il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü ile toplum sağlık merkezi başkanı ile hastanelerde başhekimliklerce esnek çalışma düzeni belirlenecek.Esnek çalışmanın hangi biçimde uygulanacağında, sağlık tesislerinin rolü, yoğunluğu gibi noktalar gözönüne alınacak. Dönüşümlü çalışmasına karar verilen personel, fiilen göreve gelmedikleri sürede idari izinli sayılacak. Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek. İdari izinli sayılanlar, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev bulundukları bölgeyi terkedemeyecek ve kendilerine ihtiyaç duyulduğunda görev başı yapacaklar.