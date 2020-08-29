PKK’nın Karadeniz grubuna darbe 5 terörist öldürüldü

KARS İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Kağızman'ın Dibekkaya Köyü Yumaklar Deresi bölgesinde yakın hava desteği ve SİHA ile icra edilen operasyonda; 1'i turuncu, 2'si gri kategoride arandığı tespit edilen toplam 5 terörist 3'ü erkek 2'si kadın silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında bir milyon lira ödüllü turuncu listede yer alan "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz, 500 bin lira ödüllü gri listede bulunan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Hogir" kod adlı Muhammet Taşçı ve "Karker" kod adlı Mehmet Emin Delen'in de bulunduğu tespit edildi. Operasyonda terör örgütü MLKP'nin Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten "Metin" kod adlı Koray Aspir'in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı "Hevi Torhildan" kod adlı Dilan Olğun da ölü ele geçirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ait 3 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 9 adet El Bombası, 10 adet M-16 P.Tf. Şarjörü, 1 adet Termal Kamera,1 adet Gündüz Görüş Dürbünü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.