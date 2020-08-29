Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos 11 Eylül tarihleri arasında yapılacak atış eğitimleri için Navtex ilan edildi.SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1089/20 (Antalya) (Yayınlanma: 29-08-2020 02:03)1. Larnaka Radyo MA06-325/20 NO.LU Navtex duyurusunda belirtilen "Kıbrıs" 1960 yılında kurulan devlet ile aynı DEĞİLDİR.2. Bu nedenle, TÜRKİYE, "Kıbrıs" isimlendirmesinin hiçbir ölçüde veya şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tanıma veya türkiye'nin 1960 yılındaki garanti anlaşması ile kuruluş anlaşmasından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine zarar vermesi anlamına gelmeyeceğini beyan eder.3. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, Larnaka Radyo MA06-325/20 NO.LU Navtex duyurusu ile kanunsuz iddialarını meşrulaştırma çabaları geçersizdir ve Türkiye tarafından kabul edilmemiştir, edilmeyecektir.4. Denizcilerin emniyeti gözetilerek Türkiye tarafından Navtex yayını yapılmaya devam edilecektir.5. Bu bildiri 11 Eyül 20 saat 1601z'da yürürlülükten kaldırılacaktır.