Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi diploma ve sancak devir teslim töreninde konuşuyor;

"Yeni yapısı ile üniversitemiz her geçen gün güçleniyor. Hep daha iyiye ve ileriye yürümeye devam edeceğiz. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin nitelikle personelimizin karşılanması her zaman önem taşıyor. Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgede hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi. Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz. Subay ve astsubaylarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek kendimizi o kadar güvende hissederiz. TSK milletimizin gurur kaynağıdır. "

"BİZ ORDUSU OLAN DEĞİL BİZATİHİ ORDU OLAN BİR MİLLETİZ"

"Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir."

"Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz."

"Akdeniz'de karşımıza dikilen aynı fedakarlıkları göze alabilir mi? Yunan ve Fransız halkı basiretsiz yöneticileri nedeniyle ödeyecekleri bedeli biliyor mu?"

"Teknolojik üstünlüğümüzü yetişmiş insan kaynağı ve manevi gücümüzle birleştirdiğimizde bu ülkenin önünde durabilecek hiçbir güç yoktur"

"MİLLETİMİZE BİÇİLEN KEFENİ KARARLILIKLA PARÇALAYIP ATTIK"

"Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık"

"On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı?"

"Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz."

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