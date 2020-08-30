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’de yeni Navtex ilanı

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 ABONE OL
Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilanı
Uluslararası hukuka uygun şekilde Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetleri yürüten Türkiye'ye karşı Yunanistan ve AB'nin tavrına Ankara'dan çok net bir yanıt geldi. Türkiye bu konudaki dik duruşunu sürdüreceğini açık bir şekilde ortaya koyarak Doğu Akdeniz'de 11 Eylül'e kadar Navtex ilan etti. 29 Ağustos'ta başlayan Navtex, Mersin'in Anamur güneyinde gerçekleşecek olan atış talimini kapsıyor. Bölgede her gün saat 05.00 ile 14.00 arasında atış eğitimi yapılacak. Türkiye, daha önce 1-2 Eylül'de Navtex ilan etmiş ve Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sismik çalışma faaliyetlerini de 1 Eylül'e kadar uzatmıştı.
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Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilanı
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