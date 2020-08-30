Emine Erdoğan yaptığı aşurenin tarifini paylaştı: Aşurenin tadında sevgi ve hoşgörü gizli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aşure Günü'nün tüm İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek, kendi yaptığı pekmezli aşure tarifini sosyal medya hesabından paylaştı. Emine Erdoğan, twitter adresinden Aşure günü ile ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda Erdoğan'ın yaptığı aşureleri servise hazırlarken çekilen fotoğrafları da yer aldı.Emine Erdoğan, paylaşımında, "Aşureye vazgeçilmez tadı katan, reçetesinde gizli sevgi, birlik ve hoşgörü malzemesidir. Aşure Günü'nün taşıdığı güzide anlamlarla, tüm İslam alemine ve insanlık ailesine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Allah tuttuğumuz Muharrem oruçlarını kabul buyursun. Kerbela'nın kalplerimizde hiç dinmeyecek acısı, sevgi ve kardeşlikle birbirimize tutunmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatsın." dedi.Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda pekmezli aşure tarifi de vererek, şunları kaydetti: "Tarifini paylaştığım aşure, herkesin çok iyi bildiği, yüzyıllardır mutfaklarımızda pişirilen geleneksel bir reçete. Aşure paylaşmaktır, komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım. Yurdumuzun dört bir yanından sofralarımıza ulaşan yerel ürünlerle hazırladığım aşurede şeker kullanmadık. Onun yerine kuru meyveler ve biraz da üzüm pekmeziyle tatlandırdık. Bu lezzetli, sağlıklı tarifin, sofralarınıza neşe getirmesini diliyorum."Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından Muharrem Ayı mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" dedi.Emine Erdoğan, Antalya'da yaz aylarında Yörük ailesiyle yayla yayla gezen ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça'ya bilgisayar sözü verdi. Erdoğan "Torosların kardeleni sevgili kızım Emine! Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız. Gözlerinden öpüyorum" dedi.