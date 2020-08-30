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Onlarca tekne ile harekete geçtiler! 'e karşı zafer kutlaması

Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir grup tekneci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yunanistan'ın Adası önünde daireler çizip, siren çalarak, kutladı. Hoparlörlerden marşlar çalıp, sirenlerle kutlamalarını sürdüren tekneci grup ardından da Meis Adası karşısındaki Beş Adalar'a doğru yol aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 15:55 Son Güncelleme: 30.8.2020 15:57 ABONE OL
Onlarca tekne ile harekete geçtiler! Meis'e karşı zafer kutlaması

Kaş'ta sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup tekneci, Zafer Bayramı'nı kutlamak için etkinlik düzenledi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan 37 tekne, Kaş Setur Marina'dan çıkış yaptı.

Onlarca tekne ile harekete geçtiler! Meis'e karşı zafer kutlaması

Kaş önlerinde saygı geçişi yapan tekneciler, burada çember oluşturup, bir süre dönerek, kutlama yaptı. Daha sonra teknelerde, Kaş önlerinde, Yunanistan'ın Adası'nın tam karşısında etkinliklere devam edildi.

Onlarca tekne ile harekete geçtiler! Meis'e karşı zafer kutlaması

Tekneciler, hoparlörlerden marşlar çalıp, sirenlerle kutlamalarını sürdürdü. Tekneci grup ardından da Adası karşısındaki Beş Adalar'a doğru yol aldı.

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Onlarca tekne ile harekete geçtiler! Meis'e karşı zafer kutlaması
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