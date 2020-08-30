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'lı teröristlerden hain plan! Evlat nöbetindeki babaya pusu kurdular

Terör örgütü tarafından kaçırılan Özkan Aydın’ın babası Süleyman Aydın'ın önceki gece geç saatlerde PKK’lıların evinin penceresinin altında pusu kurduğunu söylemesinin ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede, pompalı tüfek fişeği, eldiven ve gömlek bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 10:29 ABONE OL
PKK'lı teröristlerden hain plan! Evlat nöbetindeki babaya pusu kurdular

Ailelerin çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı sürerken, evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın dün PKK'lıların evinin penceresinin altına gelerek pusu kurduğunu iddia etti.

PKK'lı teröristlerden hain plan! Evlat nöbetindeki babaya pusu kurdular

Olayın ardından güvenlik güçleri, Aydın'ın evinin etrafında incelemelerde bulundu. Polisin evin çevresinde yaptığı incelemede 1 adet pompalı tüfek fişeği, 1 adet eldiven ve 1 adet kareli gömlek bulundu.

PKK'lı teröristlerden hain plan! Evlat nöbetindeki babaya pusu kurdular

Bulunan materyaller polis ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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PKK'lı teröristlerden hain plan! Evlat nöbetindeki babaya pusu kurdular
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