Son dakika: 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yılı! Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de flaş mesaj

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'de, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir." dedi.

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"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE TEHDİT DİLİNE BOYUN EĞMEYECEK"

Erdoğan, "Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek" mesajını verdi.

Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak şunları yazdı:

Aziz Atatürk,

Bağımsızlığımızın müjdecisi olan büyük zaferin 98. yıl dönümünde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, yüceltmek, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için çalışıyoruz

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik askeri siyasi, ve diplomatik bakımdan daha güçlü daha bağımsız daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

Suriye'den Libya'ya Karadeniz'den Doğu Akdeniz'de enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.

Türkiye bilhassa doğu Akdeniz'de tehdit yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecektir.

Ruhun şad olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı Anıtkabir ziyareti ile başladı. Daha sonra Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul edecek. Kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sürecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün özel konser ve ışıklı İHA gösterisi gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel bir konser gerçekleştirilecek.

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BÜYÜK ZAFER, 300 İHA İLE GÖKLERE YAZILACAK

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Büyük zafer, 300 İHA ile göklere yazılacak Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile '30 Ağustos Zaferi' temalı bir ışık gösterisi gerçekleştirilecek.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşındaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel bir anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.