Terörist sevici Baro’ya istifayla tepki gösterdi

İstanbul Barosu'nun, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla başladığı açlık grevinde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'i kahraman gibi göstermesi ve Beyoğlu'ndaki merkezine Ebru Timtik'in dev posterinin açılması skandalı istifa getirdi. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ayça Özok Ener istifa etti. Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından Özdemir Özok'un kızı olan Ayça Özok Ener istifa etti. Ener'in, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun açıklamaları ve İstanbul Barosu Başkanlığı adına hazırlanan basın açıklamasına tepki göstermek için istifa ettiği öğrenildi.İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, terör örgütü DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Timtik'in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada "Ebru Timtik ölmedi" ifadelerini kullandı.İstanbul Barosu Başkanlığı da "Ebru Timtik ölmedi" başlıklı basın açıklamasıyla DHKP-C'nin algı operasyonuna destek verdi. İstanbul Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, okuduğu açıklamada, "Bu ölüm, yargı tarihi için bir utanç olarak tescil edilecektir. O'nu uğurlarken, yaşatamadığımız için taşıdığımız duyguları, mücadelemize bayrak yapacağız. Ebru Timtik yaşayacak" demişti.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından Timtik'i kutsayan skandal bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, "Onurlu avukatlık mesleğini icra ederken tutuklanan ve adaletsizliğe karşı bedenini açlığa yatıran Ebru Timtik'i kaybetmisiz...Devrimciler ölür Devrimler sürer..."denildi.CHP ve HDP'li birçok ismin de paylaşımlarıyla Ebru Timtik'in ölümü üzerinden devleti hedef alması dikkat çekti. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Siyasallaşan yargı, cellatlaşan yargıdır. Hukuk yoksa sadece zulüm vardır. AKP rejimi adalete karşı işlediği suçlarla tarih ve millet önünde yargılanacak" iddiasında bulundu. CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekili Mutlu Yıldırım da "Er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "(Ebru Timtik) Adil yargılanmayı talep ediyordu. Bu mücadeleyi böylesi acı bir günde bir kez daha paylaşmak isterim" paylaşımında bulundu. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da "Ebru Timtik iktidardaki zalimlerce katledildi!" mesajını paylaştı.AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ise yaptığı açıklamada, "Savcımızı şehit eden DHKP-C terör örgütüyle iltisaklı bir militan öldü. CHP ve HDP hemen bu DHKPC'liyi kahraman ilan etti. Yazıklar olsun! Asıl kahraman, şehit savcımız Selim Kiraz'dır. Onu şehit eden DHKPC'ye sahip çıkanlar ise terör örgütünün ideolojik ortaklarıdır" dedi.İstanbul Barosu, merkezleri önünde Timtik için düzenlenen tören ve Timtik'in baro binasına asılan dev pankartı ile ilgili gülümseten bir açıklama yapıldı. Pankartın baro görevlilerine rağmen müdür yardımcısının odasına girilerek asıldığını iddia edilirken İstanbul Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu'nun söz konusu pankart önünde Ebru Timtik için ağlayarak yaptığı destek açıklamasına değinilmemesi dikkat çekti. Öte yandan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İstanbul Barosu önünde protesto gösterisi yaptı. TGB İstanbul İl Başkanı Şafak Erdem, "İstanbul Barosu'nu bölücülüğün, terör seviciliğin merkezi olarak kullananları kınıyoruz" dedi.