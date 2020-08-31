300 İHA ile muhteşem gösteri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ile 300 insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı ışık gösterisi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Ordu Marşı'nın icrasıyla başlayan Havuzlu Bahçe'deki konserde, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, 30 Ağustos Zaferi Marşı ve Başkomutana Selam Marşı'nı seslendirdi. Mehteran Birliği, Tekbir ve Cenk Marşı, Ordu Marşı (Ceddin Deden), Bu Bayrak, Genç Osman gibi marşların yanı sıra Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa, Çırpınırdı Karadeniz, Bil Oğlum gibi şarkıları da izleyicilere sundu. Konserde, Kurtuluş Savaşı'ndan görüntüler ve TSK'nın sınır ötesi harekatlarından oluşan kısa video film ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı yayımlandı. Erdoğan, "Anadolu'daki bin yıllık varlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey milletimizin birliği ve beraberliğidir" dedi. Konserin ardından ışık gösterisine geçildi. İlk kez İstanbul'daki 15 Temmuz törenlerinde 200 İHA ile yapılan gösteri, bu kez 300 İHA ile gerçekleştirildi. Yaklaşık 12 dakika süren gösteride, özel bir yazılımla kontrol edilen İHA'larla "30 Ağustos", "Zafer Bayramı" ve "Bir milletin zaferi" yazıldı. İlgiyle izlenen gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu. ANKARA