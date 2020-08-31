Bu ülkenin askeriyle milleti bir bütündür düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi. Teknolojik üstünlüğümüzü yetişmiş insan kaynağı ve manevi gücümüzle birleştirdiğimizde bu ülkenin önünde durabilecek hiçbir güç yoktur. Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu ülkenin askeriyle milleti bir bütündür.Acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı? Yunanistan'ın halkı muhteris ve ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyorlar mı? Fransa halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekler bedelleri biliyorlar mı? On binlerce kilometre öteden Türkiye'ye göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı? Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık. Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz. Düşmanlarımıza 'hodri meydan' diyoruz. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka Türkiye hedeflerini bulacaktır. Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye'nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını koruma kararlılığını gördü.