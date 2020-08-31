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'dan Dr. paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Dr. 'in vefatına ilişkin, "Dünya dediğimiz bir mevsimlik durakta, merhameti, nezaketi, iyiliği hep üzerinde taşıdı. Onu, tertemiz bir mümine olarak, çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 14:43 Son Güncelleme: 31.8.2020 14:53 ABONE OL
Emine Erdoğan'dan Dr. Ayşe Hümeyra Ökten paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in kızı Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'in vefatı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Ökten'in hayatının, herkes için rehber bir kitap niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnancından dolayı türlü zorlukla karşılaştığında çelik gibi sağlam bir irade ortaya koydu. Söz konusu hastaları olduğunda ise şifa dağıtan müşfik bir merhamet abidesiydi. Mümine bir kadın olarak, ömrünü insanlığa hizmete adadı. Dünya dediğimiz bir mevsimlik durakta, merhameti, nezaketi, iyiliği hep üzerinde taşıdı. Onu, tertemiz bir mümine olarak, çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız. Ökten Ailesi'nin ve hepimizin başı sağ olsun."

Başkan Erdoğan Giresun'daki selin ardından yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek

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Emine Erdoğan'dan Dr. Ayşe Hümeyra Ökten paylaşımı
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