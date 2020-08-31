KKTC’de Mustafa Akıncı'ya kötü haber! İşte son anket...

'AKINCI'YA TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER TEPKİSİ ÇOK'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Doğu Akdeniz'de yaşananlar karşısında suskunluğunun tepki çektiğini ifade eden Gezici, "Kıbrıs Türk halkı, her şartta kendisine destek olan Türkiye konusunda da büyük hassasiyet göstermektedir. Akıncı'nın, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye ile ilişkileri sıfırlayan tavrı, halk nezdinde sorgulanmaktadır. Halk Türkiye'siz bir geleceği görmemektedir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile iyi ilişkiler istemektedir. Bunun yanında onurlu bir duruşu; asla bir kafa tutan anlayış olarak görmemektedir. Akıncı'nın yarışı kazanma şansı artık daha zor olacak" dedi.