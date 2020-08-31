Prof. Dr. Ümit Meriç, hocası Prof. Cahit Tanyol'un 'Mesajımı ilet. Erdoğan Türkiye'nin geleceği' vasiyetini anlattı

2018 yılında kaydedilen görüntüler yıllar sonra ortaya çıktı ve büyük yankı uyandırdı. 'Türkiye Sosyolojisi' anlayışının öncüsü kabul edilen Prof. Cahit Tanyol'un, vasiyet niteliğindeki tarihi mesajnın yer aldığı video kaydı vefatından sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz 11 Ağustos'ta, 106 yaşında hayatını kaybeden Tanyol, öğrencisi Prof. Dr. Ümit Meriç'in, 2018'deki ziyareti sırasında diğer öğrencisi Erkan Çav tarafından kaydedilen görüntüde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere mesajlar veriyor. Tanyol, mesajında "Ben son olarak senin gittiğin yolun doğru olduğuna karar verdim. Senin gibiler olsa Türkiye kurtulur" dedikten sonra, Prof. Dr. Meriç'e hitaben "Şimdi söyleyeceklerimi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ilet. Erdoğan'la pek dostluğum olmadı ama onu tanırım. Benim Erdoğan'dan başkasına güvenim yok... Erdoğan Türk milletinin geleceği ve bizim son şansımız, onu kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz." şeklinde konuşuyor.

Cahit Tanyol "Erdoğan Türk milletinin geleceğidir" | Video

Türkiye'nin dış politikada birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu dönemlerden geçildiğine dikkat çeken Prof Dr. Ümit Meriç, Türkiye'nin kararlı adımlar atarak Türk halkının çıkarlarını önceliğe aldığını söyledi.

Meriç, Tanyol'un bir Devlet şairi olduğuna vurgulayan bir isim olduğunu belirtirken "Hocamız Batıyı bilen ama Batıcı olmayan bir insandı. Bizlere de bunu öğretti" dedi.

Sosyoloji Profesörü, Sosyolog, Akademisyen, Yazar ve aynı zamanda Şair olan Cahit Tanyol'un bu sözleri Başkan Erdoğan'a iletmesi için söylediği öğrencisi Meriç, "Hocamı 2 yıl önce ziyarete gittiğimde bu video çekilmişti. Hocamızın ancak vefatından sonra iletme imkanımız oldu. Hocamız Türkiye'nin dış güçlere karşı olan durumlarda aile içi gerginliği bir tarafa bırakıp birleşmemizi söylemişti. Türkiye'nin bu zamanda dış politikasındaki kararlı davranışları, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile büyük hedeflere ilerleyecek" ifadelerini kullandı.