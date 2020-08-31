Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında? Fatih Portakal’ın yerine FOX Ana Haberi sunacak Selçuk Tepeli nerelidir?

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kimdir, kaç yaşında? ’ın yerine FOX Ana Haberi sunacak Selçuk Tepeli nerelidir?

FOX Ana Haber Spikeri ’ın ayrılmasının ardından yerine geçecek isim belli oldu. Habertürk TV'den , geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu yaptığı programa canlı yayında veda etti. Selçuk Tepeli’nin FOX Ana Haberi sunacağının kesinleşmesi ile birlikte Selçuk Tepeli kimdir sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Selçuk Tepeli’nin hayatını yakından öğrenmek isteyenler ayrıntılara aşağıdan ulaşabilecekler. Peki, Fatih Portakal’ın yerine gelen Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 31.8.2020 09:33 Son Güncelleme: 31.8.2020 09:33 ABONE OL
Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal’ın yerine FOX Ana Haberi sunacak Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli?

FOX Ana Haber Spikeri 'ın istifasının ardından yerine gelecek isim netleşti. Portakal'ın yerine göreve getirildi. Selçuk Tepeli 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 19.00'dan itibaren FOX Ana Haber'i sunmaya başlayacak. Yaşanan gelişmelerin ardından Selçuk Tepeli'nin hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgiler de araştırılmaya başladı. Peki, Fatih Portakal'ın yerine FOX Ana Haberi sunacak olan Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

FOX ANA HABER SUNUCUSU SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

FOX TV Ana Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli, birçok medya kuruluşunda yöneticilik yapmıştır. Son olarak Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.

Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal’ın yerine FOX Ana Haberi sunacak Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli?

1974 yılında İstanbul'da doğan , Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü.

Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal’ın yerine FOX Ana Haberi sunacak Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli?

Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan , Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.

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Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında? Fatih Portakal’ın yerine FOX Ana Haberi sunacak Selçuk Tepeli nerelidir?
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