Son dakika | Başkan Erdoğan Giresun müjdeyi verdi: Esnafa hibe edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan sel bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada esnafa bazı müjdeler vereceğini belirtti. Erdoğan daha sonra halka hitabında esnafa yönelik müjdelerini duyurdu. Erdoğan esnafa zararının hibe ile karşılanağını belirtti. KOBİ'ler için de 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği devreye sokulduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra halka hitap ediyor:

DEVLET TÜM KURUMLARIYLA VATANDAŞIN YARDIMINA KOŞTU

Su baskını felaketinde, çok sayıda ev ve işyeri zarar gördü. Öncelikle tüm değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumlarıyla vatandaşın yardımına koştu. İçişleri Bakanımız ekibiyle birlikte çalışmaları koordine ediyor. Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma Bakanlarımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımız kendi görev alanlarıyla ilgili her hususu yakından takip ediyor. Çeşitli kurumlarımız 1264 araç ve 3 bin 672 personel ile çalışmalarda yerlerini almışlardır. Arama-kurtarma, afet kaldırma çalışmalarımız için 36 ilden ekiplerimiz görev yapmıştır. Sivil toplum kuruluşlarımız da çalışmalara iştirak etmişlerdir.

172 VATANDAŞ KURTARILDI

Kapanan 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlandı. Ekiplerimiz 172 vatandaşımızı kurtarmıştır. Bu felakette maalesef asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edildi. 5 vatandaşımız halen kayıptır. 433 iş makinesi ile temizlik çalışmaları devam ediyor.

ESNAFA MÜJDEYİ VERDİ

Giresun'a 73 milyon liralık ödenek gönderildi. Dün gece imzaladığım kararla tek seferde 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a aktardım. Hazine ve Maliye Bakanlığımız afetten zarar gören yerlerde mücbir durum ilan etmiş ödemeleri ertelemiştir. Esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecek

KOBİ'LERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur. Bölgede 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri aldık. Yatırımları planladık. Çalışmalara başladık.

KONUTLARIN İNŞAASINA BAŞLANDI

Dereli'de 142 konuta başlandı, Doğankent'te 120 konut yapılacak. Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak. Yaylaları betona boğarsak hep birlikte pişmanlığını yaşarız. Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya, yapacağız

Selin vurduğu bölgede inceleme yapan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

ESNAFA YÖNELİK MÜJDELER VERİLECEK

Erdoğan, ''İnşallah önümüzdeki yılın ortalarına bilemediniz sonuna kadar bütün çalışmalarımızı tamam erdirelim istiyoruz. Bütün yollar altyapı üst yapı konutla ve bu konutlarla beraber esnafın sorununu çözelim diyoruz. Şimdi de zaten konuşmamda bazı müjdeleri de vereceğim. Ve hiç bekletmeden esnafımız yerlerine kavuşsun istiyoruz. Ama bir taraftan da yıkılacak olan yerler var. Yıkacağız mecburuz. Artık bu dere yataklarında konut kalmamalı. Onlara rezerv alanında yapacağımız konutlarla o konutlara taşıyıp çok daha huzurlu bir yere taşıyalım diyoruz. Çünkü halkımızın başına gelecek olan dertler, belalar sonra bizim yüzümüzden gelmiş olur, biz buna katlanamayız. Eğer devletsek bunu yapmamız lazım. bu konuda tabi benim sevgili vatandaşım da bize yardımcı olacak. Biz de süratle bunu bitirip onları oralara taşıyalım.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş geldi Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.

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