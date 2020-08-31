Son dakika! Musa Orhan hakkında flaş gelişme!

MUSA ORHAN GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan'ın "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir."
Orhan, Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile açığa alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
MUSA ORHAN KİMDİR? NE OLMUŞTU?
İperk Er'in intiharının ardından, cinsel istismar suçlaması ile hakkında yürütülen soruşturmada Musa Orhan gözaltına alınmış, sonrasında ise tahliye edilmişti. Savcılığın itirazını reddeden mahkeme, adli kontrol ile serbes bırakılmakararını bozmadı. Peki, Musa Orhan kimdir ve Musa Orhan neden serbest bırakıldı? İşte, İpek Er'in intiharı ve Musa Orhan'ın sebrbest bırakılmasına ilişkin detaylar...
Batman'da ailesiyle birlikte yaşayan İpek Er, Musa Orhan'dan kendisini evlenme vaadiyle kandırdıktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. İpek'in iddialarına göre, Siirt'te buluştuğu Musa Orhan kendisine alkol ve uyuşturucu hap içirip zorla birlikte olmuştu.