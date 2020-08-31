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Son dakika! hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberi... ile suçlanan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Mus Orhan hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir." açıklamasını yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 17:43 Son Güncelleme: 31.8.2020 18:12 ABONE OL
Son dakika! Musa Orhan hakkında flaş gelişme!

MUSA ORHAN GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, "nitelikli " suçundan hakkında kovuşturma yürütülen 'ın "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildiğini bildirdi.

Son dakika! Musa Orhan hakkında flaş gelişme!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nitelikli suçundan hakkında kovuşturma yürütülen isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir."

Orhan, Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile açığa alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Son dakika! Musa Orhan hakkında flaş gelişme!

MUSA ORHAN KİMDİR? NE OLMUŞTU?

İperk 'in intiharının ardından, suçlaması ile hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınmış, sonrasında ise tahliye edilmişti. Savcılığın itirazını reddeden mahkeme, adli kontrol ile serbes bırakılmakararını bozmadı. Peki, kimdir ve Musa Orhan neden serbest bırakıldı? İşte, 'in intiharı ve Musa Orhan'ın sebrbest bırakılmasına ilişkin detaylar...

Batman'da ailesiyle birlikte yaşayan İpek Er, Musa Orhan'dan kendisini evlenme vaadiyle kandırdıktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. İpek'in iddialarına göre, Siirt'te buluştuğu Musa Orhan kendisine alkol ve uyuşturucu hap içirip zorla birlikte olmuştu.

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Son dakika! Musa Orhan hakkında flaş gelişme!
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