Son dakika! Musa Orhan hakkında flaş gelişme!

MUSA ORHAN KİMDİR? NE OLMUŞTU?

İperk Er'in intiharının ardından, cinsel istismar suçlaması ile hakkında yürütülen soruşturmada Musa Orhan gözaltına alınmış, sonrasında ise tahliye edilmişti. Savcılığın itirazını reddeden mahkeme, adli kontrol ile serbes bırakılmakararını bozmadı. Peki, Musa Orhan kimdir ve Musa Orhan neden serbest bırakıldı? İşte, İpek Er'in intiharı ve Musa Orhan'ın sebrbest bırakılmasına ilişkin detaylar...

Batman'da ailesiyle birlikte yaşayan İpek Er, Musa Orhan'dan kendisini evlenme vaadiyle kandırdıktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. İpek'in iddialarına göre, Siirt'te buluştuğu Musa Orhan kendisine alkol ve uyuşturucu hap içirip zorla birlikte olmuştu.