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Son dakika haberi: Sözde atama yapan "Ablalar" deşifre oldu! 12 ilde eş zamanlı yakalandılar

Polisi, 'nün sözde kadın yapılanmasına 12 ilde operasyon başlattı. Örgüt içerisinde sözde "" atamaları yapan ve yine sözde "Abla" olarak adlandırılan şüphelilerin de aralarında olduğu 28 şüpheli yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 31.8.2020 15:41 Son Güncelleme: 31.8.2020 15:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Sözde atama yapan Ablalar deşifre oldu! 12 ilde eş zamanlı yakalandılar

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri, üniversiteler üzerinden faaliyetler yürüterek FETÖ'ye destek sağlayan ve örgütün içerisinde "Kadın Yapılanması" olarak bilinen bir hücresini belirledi. Bir yıl boyunca teknik ve fiziki takip yapan Uşak Polisi'nin tespitlerine ve iddialara göre; FETÖ içerisinde "Abla" olarak faaliyet yürüten kadın örgüt üyeleri, örgütü yeniden hareketlendirmek için üniversiteler üzerinden öğrencilere ulaştı. Sözde "Çalışma Evi" olarak adlandırdıkları gizli Gaybubet Evleri'ne sözde "Abla" atamaları da yapan FETÖ'nün üyeleri öğrencileri söz konusu adreslere yerleştirdi. Gizli bir şekilde faaliyet yürüten FETÖ üyeleri iddialara göre tuzağa düşürdükleri o öğrencilere lojistik ve maddi destek de sağladı.

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ'nün söz konusu "Kadın Yapılanması" hücresine bağlı çok sayıda adresi tespit eden Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Uşak merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Tamamı kadın olan ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüpheliden 28'i gizli Gaybubet Evleri'nde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ele geçirildi ve bütün suç unsurları incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Son dakika haberi: Sözde atama yapan "Ablalar" deşifre oldu! 12 ilde eş zamanlı yakalandılar
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