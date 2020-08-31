Yunanistan’dan Meis provokasyonu

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de sismik arama çalışma faaliyetlerine başlaması Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu. Bölgede çeşitli provokasyonlara imza atan Yunanistan son olarak sihlandırılması yasak olan Meis Adası'na turist feribotlarıyla asker konuşlandırdı. Fransız haber ajansı AFP, Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurdu. AFP tarafından servis edilen fotoğraflarda, silahlı ve tam teçhizatlı Yunan askerlerinin adaya turist feribotlarıyla geldiği görülüyor. Yunanistan'ın söz konusu adımları 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşmalarının yeni bir ihlali anlamına geliyor. Yunanistan, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana bu adaları silahlandırmaya devam ediyor. Yunan askerlerinin Meis'e gidişine ilişkin fotoğrafları geçen AFP'nin haberinde, "Ada öyle sakin ki! Sanki uluslararası bir gerginliğin ortasında yer almıyormuş gibi görünüyor" ifadesi de yer aldı. DIŞ HABERLERDIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Meis adasına silah sevkiyatı yaptığı belirtilen Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de kırmızı çizgi politikası uyguladıklarını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a tepki gösterdi. Aksoy, Yunanistan'a yönelik olarak "Bu tür provokatif hareketler Yunanistan'a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse, kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır" dedi. Macron'un ifadelerine de sert çıkan Aksoy, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır" cümlelerini kullandı.