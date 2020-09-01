AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 17.40'ta başlayan toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez." dedi.

Çelik, "Milli bayramlarımız arasında bir yarış oluşturmaya çalışanlar, tarihimize bütünsel bir şekilde bakmaktan uzaklar, hem de tarihi kazanımlarımızı, milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün gün dönümlerini maalesef bir travmaya dönüştürme şeklindeki siyasetlerine devam ediyorlar." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, 30 Ağustos kutlamalarıyla ilgili, "İçişleri Bakanlığının bunu yasakladığı şeklinde bir yalan uyduruldu. Böyle bir şey hiçbir yerde söz konusu değil." dedi.

Çelik, "Milletin tarihi, pastanın dilimleri gibi bölünecek, isteyenin istediği dilimi alabileceği bir yapı değildir, buna bir bütün olarak bakmak lazım. Kendi zevkinize göre tarihin bir kısmını büyütüp diğer kısımını küçültemezsiniz, bir kısmını var edip diğer kısmını yok edemezsiniz." diye konuştu.

"DEAŞ İLE MÜCADELE, İNSANLIK ADINA YAPILAN BİR MÜCADELEDİR"

Çelik, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması konusunda şu ifadeleri kullandı:

"DEAŞ ile mücadele, insanlık adına yapılan bir mücadeledir."

"YUNANİSTAN'I İLGİLENDİREN HİÇBİR KONU YOK"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir, boyunu aşan işlere kalkışıyor." dedi.

Doğu Akdeniz'deki çalışmalara yönelik Çelik, "Çalışmaları kıta sahanlığımız içerisinde deniz yetki alanlarımızda yürütüyoruz, Yunanistan'ı ilgilendiren hiçbir konu yok." ifadelerini kullandı.

"BİZ O KIRMIZI ÇİZGİYİ MACRON'A AYNEN İADE EDERİZ"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz." diye konuştu.